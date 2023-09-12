Bakan Şimşek'in sözlerinden sonra her şey sil baştan! Yeni asgari ücret hesabında iki rakam ön plana çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamasıyla asgari ücrette de zam hesabı değişti. OVP'de yüzde 65 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini bu yıl asgari ücret artışını da etkileyecek. Asgari ücrette ocak zammı için 2 rakam ön plana çıkıyor. Zammın enflasyon tahminine göre yapılması durumunda 15.707 TL, memur zammı referans alındığı takdirde 17.041 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurmuştu. Bu gelişme sonrası Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olacak. Yeni hesapta refah payı hariç 15.707 TL ve 17.041 TL rakamları öne çıkıyor.

ÜCRETLER ENFLASYON KARŞISINDA ERİMEYECEK

Memur ve emekli zammı dahil olmak üzere asgari ücret Ocak 2024 zammı için hesaplama sisteminin değişeceğinin mesajı verilirken, alınan yeni karar ile ücretlerin enflasyon karşısında erimemesi sağlanacak. Zamlar belirlenirken enflasyon rakamları üzerinde bir artış ve refah payı geçerli olacak. Gelir vergisi dilimleri için yapılacak düzenleme ile de çalışanların vergi yükü azaltılacak.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ ZAMMI ETKİLEYECEK

Bu kapsamda OVP'de yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olarak alınacak. Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam yapıldığı görülüyor. OVP'de yüzde 65 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini bu yıl asgari ücret artışlarını da etkileyecek.

2 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 19,44

Ocak 2024 zammı için iki aylık kesin rakamlar ise belli oldu. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 olurken, Ağustos ayında ise 9,09 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.

İKİ RAKAM ÜZERİNE DURULUYOR

Ocak ayına göre net asgari ücret 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükselmişti. 2 aylık kesinleşen rakamlarla yapılan hesapta asgari ücretli çalışanın maaşı şimdiden 13.618 TL'ye yükseldi. Ancak OVP'de yer alan yılsonu enflasyon tahmini baz alındığında yeni asgari ücret zammı için 15.707 TL rakamı öne çıkıyor. Memur zammı referans alındığında ise yeni asgari ücretin 17.041 TL'ye yükselme ihtimali bulunuyor.