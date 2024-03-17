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Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili vatandaşın fedakarlık yaptığını, bu fedakarlığa kamunun da katılacağını belirterek hiçbir bakanlığa emekli olanların harici personel alınmayacağını söyledi.

Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz
Kamusaati
Kamusaati
17 Mart 2024 Pazar 23:37

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında ekonomideki gelişmelerle ilgili konuştu. Şimşek, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili geçiş sürecinde kamuda personel alımının yapılmayacağını duyurdu.

EMEKLİLER HARİCİ PERSONEL ALINMAYACAK

Bakan Şimşek, Kanal 7'deki canlı yayında "Milletimiz bu geçiş döneminde bir fedakarlık yapıyor. Kamu da bunu yapacak. Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca uygulanan ekonomi programıyla ilgili de şöyle konuştu: "Bütün kurumlara genelge gönderdik. Kamuda ciddi bir şekilde harcamaları kısacağız ve kontrol altına alacağız. Bu konuda netim. Verimliliği artırmamız gerekiyor. Çok kapsamlı bir yapısal reformlar var. Çok ciddi bir şekilde takvime bağlanmış eylem planımız var. Program nerede diyenler bir zahmet okusunlar.

"PROGRAMIMIZIN TEMELİ SAĞLAM"

Yatırım ortamını iyileştirecek yüzlerce eylem var. Bunlar takvime bağlanmış durumda. Bizim programının temeli sağlam. Bu programın cumhurbaşkanımız sahiplendi. Biz kredi politikasında kaynağın üretime gitmesinden yanayız. Bunun için tedbirler aldık, gerekirse ilave tedbirler alacağız."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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