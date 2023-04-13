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Bakan Mustafa Varank'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na uçak göndermesi: İşte takiye tam olarak budur

Seçim vaatleri arasında 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satmak da olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel jetle gitmesi tepkilere neden oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte takiye tam olarak budur" eleştirisinde bulundu.

Bakan Mustafa Varank'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na uçak göndermesi: İşte takiye tam olarak budur
Kamusaati
Kamusaati
13 Nisan 2023 Perşembe 13:03

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerini açıklarken, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sözlerinin aksine Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Mustafa Varank'tan eleştiri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Lideri'ni eleştirdi:

'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!


Kaynak: Kamu Saati Özel
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