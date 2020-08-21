Bakan Albayrak'tan 'müjdeler olsun' paylaşımı

Son Dakika Haberleri.. Tüm Türkiye Başkan Erdoğan'ın 'müjde' paylaşımına kitlenmişken Bakan Albayrak'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından #MüjdelerOlsun etiketiyle bir paylaşım yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde merak konusu oldu. Bakan Albayrak Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrakyaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!
#MüjdelerOlsun
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