Bakan Albayrak'tan 'müjdeler olsun' paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, BAE-İsrail normalleşme anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Gargaş, F-35 savaş uçağı konusuna da değinerek, "Yasal talebimiz masada ve onu almak için yemin ettik." dedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili olarak, "BAE F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz ancak Orta Doğu'daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular." ifadelerini kullandı.