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Bahçeli, çatlak ses istemiyor! "Zamları görmezden gelemeyiz" diyen MHP milletvekili Baki Ersoy disipline sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dün katıldığı bir televizyon programında ekonomideki gidişatla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmezden gelemeyiz" diyen Ersoy, sorunu yine Cumhur İttifakı'nın çözeceğini belirtti. MHP ise açıklamaları gündem olan Ersoy'u tedbiren disiplin kurulana sevk etti.

Bahçeli, çatlak ses istemiyor! "Zamları görmezden gelemeyiz" diyen MHP milletvekili Baki Ersoy disipline sevk edildi
Ömer
Ömer
05 Nisan 2022 Salı 18:11

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dün bir televizyon programının konuğu oldu. Ersoy programda, ekonomideki son gidişata ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına değinen Ersoy, "Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy

Korona virüsü salgınını gerekçe göstermeyi doğru bulmadığını ifade eden Ersoy, "'Enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un açıklamaları sosyal medyada çok sayıda etkileşim alırken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, Ersoy hakkında harekete geçti. Ersoy, Genel Merkez tarafından tedbiren Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ersoy'un önümüzdeki günlerde, konuyla ilgili savunma alınması bekleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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