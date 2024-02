AYM Başkanı Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur

"AYM KARARLARINA UYULMASI ANAYASAL ZORUNLULUKTUR" Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da salonda bulunduğu dakikalarda "Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur. "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ZEDELENİR" Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır. "AYM KARARLARI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİ BAĞLAR" AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur" diye konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Milletvekilliği düşürülen Can Atalay krizinde Yargıtay ile karşı karşıya gelen Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da salonda yer aldığı törende "AYM'nin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde bu kararlara katılmasanız bile uyulması anayasal bir zorunluluktur" diye konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. YARGITAY KRİZİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR Son dönemde Can Atalay krizinde Yargıtay ile sık sık karşı karşıya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.