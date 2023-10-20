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Aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunan büyükelçi, apar topar Türkiye'den ayrıldı

Aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunan büyükelçi, apar topar Türkiye'den ayrıldı

Aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunan büyükelçi, apar topar Türkiye'den ayrıldı
Admin
Admin
20 Ekim 2023 Cuma 14:37

İsrail aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerindeki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çekme kararı aldı. Bu karar sonrası 27 Aralık 2022'de Külliye'deki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunan İsrail'in Ankara'daki büyükelçisi Irıt Lillian Türkiye'den ayrıldı.

Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı almasının ardından İsrail'in Ankara'daki büyükelçisi Irıt Lillian diğer İsrailli diplomatlar ile birlikte Türkiye'den ayrıldı. İsrail Büyükelçiliği konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, hafta başında Gazze'deki çatışmalar nedeniyle öfkeli kişilerin İsraillileri hedef alabileceği endişelerini gerekçe göstererek Türkiye'ye seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Konsey, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına da mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu. Uyarının ardından İsrail havayolu şirketleri, Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrailliler için İstanbul'dan çarşamba günü geç saatlerde uçuşlar düzenledi.

Gazze'deki El-ahli el-Arabi hastanesinde salı günü meydana gelen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne neden olan patlamanın ardından Türkiye'de İsrail karşıtı gösteriler düzenlenmiş ve üç günlük milli yas ilan edilmişti.

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