Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor

Aydın'da Gedik ailesi tarafından konuşlandırılan arılar, kovanlarının içerisine 'Allah, Hasbinallah' gibi Arapça yazılar yazıp kovanı terk ediyor. İlk defa böylesine ilginç arı hareketleri ile karşılaştıklarını belirten Aydınlı arıcılar, tabiatta hissiyatı en güçlü canlı olarak bilinen arıların bu durumunun kıyamet alameti olduğuna inanıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun yıllardır arıcılık işi ile uğraşan Gedik ailesinin arı kovanlarının içerisinde son günlerde esrarengiz olaylar yaşanıyor. Kovana ve peteklere, "Allah, hasbinallah" gibi yazılar yazan arılar, bu yazıları bir süre sonra silip kovanı terk ediyorlar. Arılarının nereye gittiğini bilmediklerini söyleyen Gedik ailesi, yetkililerden bu gizemli olayın araştırılmasını istiyor.

''BİZE MESAJ VERMEK İSTİYORLAR''

Babası ile birlikte arıcılık yapan İlyas Gedik, "Arıların kovanlarını açtığımızda Arapça yazılar ile karşılaşmaya başladık. Bu yazılar dikkatimizi çekti ve arıların bize bir mesaj vermek istediklerini düşündük. Fotoğraflarını çekerek Arapça bilen büyüklerimize ve cami hocalarımıza gösterdik. Onlar da bize 'Allah, hasbinallah, Bismillah' gibi kelimelerin yazıldığını söylediler. Bu yazıların bulunduğu kovanları incelemeye ve takip etmeye başladık. Bir müddet sonra kovanın içerisindeki arıların yazdıkları kelimeleri sildiğini gördük ve bunu neden yaptığını anlam veremedik. Yazıların silinmesinden kısa bir süre sonra da kovandaki arılarımızın tamamıyla yok olduğunu gördük" dedi.