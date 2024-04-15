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Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı

Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı

Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı
Admin
Admin
15 Nisan 2024 Pazartesi 12:30

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.

ELİNDEKİ TABANCAYI BAŞINA DAYADI

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G. Ç (33), elindeki tabancayı başına dayayarak ateşledi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

ÜKSEK MİKTARDA ZARAR YAPTIĞINI PAYLAŞMIŞ

Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi. G.Ç'nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı. Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.

ÜKSEK MİKTARDA ZARAR YAPTIĞINI PAYLAŞMIŞ

Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi. G.Ç'nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı. Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.

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