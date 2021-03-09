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Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğrenciler sokağa inerek polis şiddetini protesto etti. Barışçıl başlayan gösteriler ilerleyen saatlerde çıkan olaylar sonucu sokakları savaş alanına döndürdü.

Atina’da sokaklar savaş alanına döndü
09 Mart 2021 Salı 23:25

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Nea Smyrni Meydanı’nda toplanan çoğunluğu öğrenci yaklaşık 6 bin kişi ülkedeki polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, geçtiğimiz pazar günü polisin Nea Smyrni’de bir vatandaşı dövmesinin ardından sokağa indi.

Yunan basınında, polisin vatandaşı izinsiz gösteri yapmak istemesi sonucu müdahale ettiğini yazarken, bazı haberlerde ise adamın Covid-19 kısıtlamalarını uymadığı için polis tarafından dövüldüğü iddia edilmişti.

Atina Savcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Barışçıl başlayan gösterilerde göstericilerin, ilerleyen saatlerde Nea Smyrni Emniyet Müdürlüğüne yürümek istemesi ile tansiyon yükseldi.

Göstericiler, polise taş ve molotof kokteyli ile saldırırken, polis göstericileri dağıtmak için ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda göstericilerin motosikleti 1 polise taş ve sopalarla saldırması sonucu ağır şekilde yaraladığı bildirildi.

Polis, protestocuların üstünden çıktığını iddia ettiği molotof kokteyli dolu bir torbanın fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: İHA

Kaynak: Kamu Saati Özel
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