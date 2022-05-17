bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi, İstanbul'a nefes aldıracak

Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri haline gelecek olan millet bahçesinde ilk fidan dikimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kısa süre içerisinde yapılacak.

Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi, İstanbul'a nefes aldıracak
Kamusaati
Kamusaati
17 Mayıs 2022 Salı 01:09

Türkiye'nin tüm illerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor.

Millet bahçelerinin en büyüğü ise Megakent İstanbul'a yapılacak.

İstanbul'a nefes aldıracak millet bahçesi için harekete geçildi; projenin görselleri, vatandaşları heyecanlandırdı.

132 bin 500 ağaç

Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan dev millet bahçesinde, 132 bin 500 ağaç olacak.

5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil koridor

Böylece, Megakent İstanbul 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşacak.

İstanbul'un dev millet bahçesi; Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada parmakla gösterilebilecek bir proje olma özelliği taşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların başladığı millet bahçesinde ilk fidan dikim töreni için de geri sayım başladı.

İlk fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törenle, Türkiye'nin en büyük millet bahçesine ilk fidan dikiminin yapılması bekleniyor.

Proje kapsamında neler var

İstanbul'un yeni millet bahçesi içerisinde; rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma, 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.

Dünyanın konuşacağı millet bahçesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet bahçesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız millet bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’na park çelişkisi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’na park çelişkisi
0
İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi
İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi
0
Çaya yüzde 43,7 oranında zam yapıldı
Çaya yüzde 43,7 oranında zam yapıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.