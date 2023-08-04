Askerler sivil hatlarını artık kışlada da kullanabilecek

Tuşlu telefonlarda kullanmak üzere kışlada sadece "Askercell" uygulaması kapsamında hat sahibi olabilen askerler artık sivil hatlarını da kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açılamaya göre; askerler, kullandıkları GSM hattının bayisine başvurarak hatlarını kısıtlı hale getirebilecekler ve bu hizmet için herhangi bir ücret ödemeyecekler.