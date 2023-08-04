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Askerler sivil hatlarını artık kışlada da kullanabilecek

Askerler sivil hatlarını artık kışlada da kullanabilecek

Askerler sivil hatlarını artık kışlada da kullanabilecek
Admin
Admin
04 Ağustos 2023 Cuma 14:58

Tuşlu telefonlarda kullanmak üzere kışlada sadece "Askercell" uygulaması kapsamında hat sahibi olabilen askerler artık sivil hatlarını da kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açılamaya göre; askerler, kullandıkları GSM hattının bayisine başvurarak hatlarını kısıtlı hale getirebilecekler ve bu hizmet için herhangi bir ücret ödemeyecekler.

MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceği duyurdu. Askerler, kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat ederek ücretsiz bir şekilde GSM hatlarını kısıtlı hale getirebilecek.

ARTIK SİVİL HATLAR KULLANILABİLECEK

Açıklamada, "Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan 'Askercell' uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur" denildi.

Askerler, tuşlu telefonlarda kullanmak üzere Askercell ve Askerfone hatlarından almak durumunda kalıyordu.

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