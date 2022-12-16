Asgari ücrette 3'üncü toplantı günü belli oldu

Bir hafta arayla iki toplantı gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, nihai karar için 20 Aralık günü yeniden toplanacağı belirtildi.

Türkiye'nin gündemini oluşturan asgari ücret pazarlığı devam ediyor.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni düzenlemede, partiler ve sendikalar çeşitli senaryolar ortaya koyuyor.

2 bin 853 TL olan asgari ücret, 2 sene içerisinde gelen revizelerle 5 bin 500 TL'ye ulaşırken, yeni ücret kulislerde tartışılıyor.

Konunun belirlenebilmesi adına 7 Aralık günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını da 14 Aralık günü gerçekleştirdi.

ASGARİ ÜCRETTE Üçüncü toplantı 20 Aralık'ta

İkinci toplantı sonrasında bir karara varılamazken, bir toplantı ihtiyacı daha doğru.

"Nihai karar için bir kez daha toplanacağız." ifadeleri kullanılırken, son olacağı tahmin edilen toplantının tarihi belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeniden toplanacak.

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifi

Asgari ücrette 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır." dedi.

DİSK'ten asgari ücret teklifi

2023 asgari ücret zammını belirleyecek görüşmelere DİSK, 13 bin 200 lira ile masaya oturuyor.

Partilerden gelen rakamlar

Sendikaların yanı sıra, partilerden de asgari ücret teklifleri sunuldu.

Asgari ücret düzenlemesinde ilk talebin geldiği CHP, ücretin 10 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu.

HDP, asgari ücretin 12 bin TL olmasını istedi.

İyi Parti'de yapılan değerlendirmelerin sonucunda asgari ücretin en az 9 bin 600 TL olması gerektiği belirlendi.