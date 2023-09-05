Asgari ücretliye güzel haber geldi! Flaş zam oranı ve kıdem tazminatı detayı

Asgari ücretli vatandaşlar için son dakika açıklaması geldi. Asgari ücretlinin kıdem tazminatında güncelleme yapılacak. Öte yandan Asgari ücret zammı ile ilgili tahminler gelmeye başladı. Bunun yanında kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor. Bunun yanında Ocak ayında asgari ücret yüzde 30-40 civarı artış yapılırsa en düşük kıdem tazminatı da 1 yıl için 16-17 bin lira seviyesine çıkacak. İşte asgari ücret ile ilgili son dakika tüm detaylar...

Çalışanlar için önemli bir gelir kalemi olan kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.

Tazminatın alt limitini asgari ücret belirliyor. Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34’lük ara brüt 13 bin 414 liraya çıkmıştı. Yani en düşük tazminatta bu tutar baz alınıyor. ,

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor.

5 Temmuz’da enflasyonla memur maaş artışı yüzde 17.55 olmuştu. Buna 8 bin 77 liralık seyyanen zam eklense de memur maaş katsayısı yüzde 17.55’e göre belirlendi.

Böylece ocak-temmuz arasında geçerli olan 19 bin 982 liralık kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya çıkmış oldu.

Bu, 10 yıl kıdemi olan bir çalışan için 35 bin liralık bir avantaj anlamına geliyor. Şimdi ocak ayında çifte zam gündeme gelecek. Bunlar asgari ücret ve memur maaş zamı.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 54-52 ARASINDA BEKLENTİ

Hakem Kurulu 2024 ve 2025 yıllarında memur maaşlarına yapılacak toplu sözleşme zam oranını geçtiğimiz günlerde belirledi. Böylece memura ocak ayında yüzde 15 zam yapılacak. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun geçen hafta yaptığı açıklamada 2023 yılı enflasyonunun daha önce enflasyon raporunda yer alan orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54-62 olarak belirlenen aralığın üst sınırına yakın seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

ASGARİ ÜCRET HANGİ DURUMDA NE KADAR OLUR? 2023 yılı enflasyonu yüzde 58 olursa, memur maaşına yüzde 43.5, enflasyon yüzde 62 olursa yüzde 47 civarında zam yapılacak. Kıdem tazminatı tavanı ocak ayında memur maaşlarına paralel olarak artacak.

Enflasyon yüzde 62 olursa, halen 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı ocak ayında 34 bin 460 liraya yükselecek.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 23 bin 500 liranın üzerinde olan işçileri etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 35 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık tarihinden önce emekli olursa 233 bin lira kıdem tazminatı alabilecek. Aynı işçi emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan itibaren verdiğinde bu kez 345 bin lira tazminat alabilecek.

ASGARİ ÜCRETLİ ETKİLENECEK Mİ?

Brüt asgari ücret şu anda 13 bin 414 lira. Aralık ayında asgari ücret için zam pazarlığı başlayacak. Ocak ayında asgari ücret yüzde 30-40 civarı artış yapılırsa en düşük kıdem tazminatı da 1 yıl için 16-17 bin lira seviyesine çıkacak.

Dolayısıyla emekli olmayı, evlilik nedeniyle işten ayrılmayı planlayanların ocak ayını beklemesinde fayda var.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ORANI

2015 - 949 TL



2016 - 1.300 TL



2017 - 1.404 TL



2018 - 1.603 TL



2019 - 2.020 TL



2020 - 2.324 TL

2021- 2.825,90 TL



2022 - 5.500 TL



2023 - 8.506 (Ocak - Haziran)



2023 - 11.402 TL (Temmuz - Ocak)

TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI

Temmuzda TÜFE yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi Ekonomistler TÜFE'nin yüzde 9,1 artmasını bekliyordu. TÜFE'de en yüksek aylık artış yüzde 6,2 ile 1997'de gerçekleşmişti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yüzde 8,23 arttı, yıllık bazda yüzde 44,50 oldu. Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltmişti.

31,92'LİK FARK BEKLENİYOR

Ocak 2024'te yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları kesinleşecek olup en düşük emekli maaşı da yeniden artış yaşayacak. Zam oranının yüzde 31,92 olacağı ele alındığında en düşük emekli aylığı yaklaşık 10.000 TL'yi aşacak.

2024 OCAK ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Temmuz enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2023 için asgari ücret tahminleri ortaya çıktı. %31,92 yıl sonu zammı tahminine göre Ocak 2024'te asgari ücret en az 15.000 TL olacak.