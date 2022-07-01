Asgari ücrete Yüzde 30 ara zam kararı açıkladı, Asgari Ücret 5500 TL Oldu

2022 Temmuz Asgari ücret zammı belli oldu!, Dolmabahçe'de kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.

Uzunca bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan asgari ücrette yeni rakam belli oldu.

Milyonların merakla beklediği temmuz güncellemesinde nihai karar verildi.

Dolmabahçe'de kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.

Yüzde 30 ara zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak.

Asgari ücretlilerin kayıplarını telafi etmeyi uygun gördük.

Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış bütünlüğü içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik.

Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz.

"Net asgari ücret 5 bin 500 oldu"

Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır.

İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Türkiye ekonomik tuzaklara karşı, kendi geliştirdiği programı uygulamakta"

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu ekonomi nedeniyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik.

Enflasyon tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik.

"Türkiye, elindeli imkanları herkesle paylaşan ülke olarak öne çıktı"

Yatırım, istihdam, üretim, ihracatla büyüme esasına dayalı ekonomi programıyla yapıyoruz. Terörle mücadelede çok iyi seviyeye geldik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak bu durumdan en az kayıpla çıkarmanın içindeyiz.

Kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırarak gördük. Tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye hem kendi hem de ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan ülke olarak öne çıkmıştır. Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızı günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmedik.

"Çarkların durmasına müsaade etmedik"

Pek çok tedbiri devreye aldık, almaya devam ediyoruz. Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması ihracatın 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabaların ürünüdür. Kimseyi sahipsiz çaresiz bırakmadık.

Bir diğer tedbirimiz çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü şekilde desteklemektir. Yılbaşında maaşlara çok ciddi artışlar yapmıştık. Asgari ücretlilerin ücretlerinde yüzde 50 artış gerçekleştirmiştik.

"Yükü işverenin üstüne yıkmadık"

Gelen yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadık. Devlet olarak tüm maaşların Asgari Ücret kadarki kısmından alınan vergilerden feragat ettik. Aralık-Ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışın yetersiz kalmasına yol açtığını tespit ettik."