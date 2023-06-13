Asgari ücret yüzde 50 zamla 13 bin 500 TL oluyor! Müjde açıklaması kulislere bu sabah düştü

Asgari ücret kaç lira olacak zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışan asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak ek zam için müjde beklerken, kulislere bu sabah bomba bir haber düştü. Asgari ücret 500 dolar yani 10 bin TL olacak mı beklentisi sürerken, Temmuz zammı için çok daha büyük bir rakam konuşulmaya başlandı. İşte asgari ücretle ilgili sevindiren o açıklamalar...

Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kesinleşmişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise Asgari Ücretin 500 dolar seviyesine çekileceğini duyurmuştu. Ancak bu sabah asgari ücretle ilgili bomba bir iddia düştü.

Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak ek zammı asgari ücretliler kadar diğer çalışanlar da beklemeye başladı. Asgari ücrete yapılacak olan zam, diğer ücretlilerin maaşlarının da yükseltilmesine neden olacağı için neredeyse tüm çalışanlar Temmuz zammının ne kadar olacağını merak ediyor.

Vatandaşlar 28 Mayıs'ta yapılacak seçim sonuçları kadar seçimden sonra ekonomide neler olacağını da merak ediyor. Seçimin ardından gözler bir kez daha ekonomi yönetimine çevrilecek. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete iki kez zam gelmiş, temmuz ayında ise yeni rakam 8 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için ise yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılması değerlendiriliyor.

Milyonlarca çalışan, 2023 Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma kilitlendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, asgari ücret zam oranı yüzde 50'nin üzerinde olacak. Yeni asgari ücret tutarının 13 bin 500 TL olması bekleniyor.

Asgari ücrete yapılacak zam, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. İşçi sendikaları ve çalışanlar, geçim koşullarının iyileştirilmesi adına daha yüksek bir asgari ücret talep ediyor.

Temmuz ayında gerçekleşecek zam, çalışanların maddi durumunu doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olacak.

Ancak zam oranı henüz netlik kazanmamış olsa da yüzde 50'nin üzerinde bir zam beklentisi, çalışanların umutlarını artırıyor.