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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti merak ediyor. İşçi, işveren ve iktidar temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor. Yıl sonunda belirlenecek asgari ücrette üç kritik detay dikkate alınacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Kamusaati
Kamusaati
15 Ekim 2023 Pazar 17:13

Geçtiğimiz temmuz ayında 11 bin 402 lira olarak hesaplara yatırılan asgari ücret, yüksek enflasyon ve döviz kuru karşısında erimeye başladı. Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak olan zam oranına çevrilmeye başladı.

Komisyon aralıkta toplanacak

İşçi, işveren ve iktidar temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları asgari ücret belirlenirken önemli bir kıstas olacak.

Yıl sonu enflasyon beklentisi

Merkez Bankası'nın 2023 Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 civarında olması bekleniyor.

Yıl sonunda belirnecek asgari ücrette, 6 aylık enflasyon oranları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ve memur zam oranları referans alınacak.

Hesaplanan net asgari ücret tutarı

Sabah'ın haberine göre, 6 aylık enflasyon oranları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranının yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alması bekleniyor.

Buna göre, yeni asgari ücretin yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenmesi bekleniyor.

Hesaplanan oranlara göre net asgari ücret tablosu şu şekilde;


Kaynak: Kamu Saati Özel
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