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Asgari ücret memnuniyet anketi! "Memnunum" diyenlerle "Değilim" diyenler arasında uçurum var

ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 8.506 TL'lik yeni asgari ücreti vatandaşlara sordu. Bu tutardan memnun olduğunu söyleyenlerin yüzdesi 62.4'ü bulurken, "Hayır, memnun değilim" diyenlerin yüzdesi 26'da kaldı.

Asgari ücret memnuniyet anketi! "Memnunum" diyenlerle "Değilim" diyenler arasında uçurum var
Kamusaati
Kamusaati
24 Aralık 2022 Cumartesi 12:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret tutarını 8.506 lira olarak açıkladı. Bu gelişmenin hemen ardından ASAL Araştırma, yeni asgari ücreti vatandaşlara sordu. Araştırma; 22-23 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1306 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirildi.

Katılımcılara "Hükümetin açıkladığı 8 bin 506 TL yeni asgari ücret tutarından memnun musunuz?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 62.4'ü "Evet" yanıtını verdi. Yüzde 26'sı ise "Hayır" dedi. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 11.6'da kaldı. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler orantısal olarak dağıtıldığında Asgari Ücretten "Memnuniyet" yüzde 70.5 , "Memnun olmayanlar" ise yüzde 29.5 olarak çıktı.

Siyasi tercihlerine göre dağılımında ise AK Partililerin yüzde 88.5'inin, MHP'lilerin ise yüzde 82.1'inin açıklanan asgari ücret tutarından memnun olduğu saptandı. HDP'li seçmenin yüzde 54.2'si, İYİ Partili seçmenin yüzde 49.7'si ve CHP'li seçmenin ise yüzde 37.4'ü asgari ücret tutarından memnun olduğunu belirtti.

Seçmene göre dağılımda 'asgari ücret' tutarından memnun olmayanlara bakıldığında ilk sırada yüzde 53.8 ile CHP'li seçmen yer aldı. Onu yüzde 32.2 ile İYİ Partili seçmen, yüzde 29.3 ile HDP'li seçmen izledi. Diğer seçmenlerin yüzde 26.4'ü ise asgari ücret tutarından memnun olmadığını ifade etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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