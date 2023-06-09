0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

Asgari ücret için yeni mesai başlıyor! Komisyon'un toplanacağı tarih beli oldu...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Asgari ücret için yeni mesai başlıyor! Komisyon'un toplanacağı tarih beli oldu...
Kamusaati
Kamusaati
09 Haziran 2023 Cuma 23:56

Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, siyasi yoğunluk devam ediyor.

Yeni Kabine ve milletvekilleri çalışmalarını hızla sürdürürken, gözler yeniden asgari ücrete çevrildi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı etkileyen asgari ücret için yeni çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından konuya dair bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz" ifadeleri sonrası mesai bir kez daha başladı.

Komisyon toplanıyor

Heyecanlı bekleyiş sürerken, konuya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

İlk 6 aylık enflasyon rakamı da dikkate alınacak

Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
CHP'li seçmene soruldu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelsin
CHP'li seçmene soruldu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelsin
0
Kadir Şeker serbest bırakıldı
Kadir Şeker serbest bırakıldı
0
Çaykur çaya yüzde 43 zam yaptı
Çaykur çaya yüzde 43 zam yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.