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Asgari Ücret Ara zam ne zaan belli olacak?, Tarih Belli Oldu Komisyon Çarşamba toplanıyor

Asgari ücret tespit komisyonu çarşamba saat 14.00'te toplanacak.

Asgari Ücret Ara zam ne zaan belli olacak?, Tarih Belli Oldu Komisyon Çarşamba toplanıyor
Kamusaati
Kamusaati
27 Haziran 2022 Pazartesi 23:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 4 saat süren kabinede asgari ücrette temmuz beklentisi, Erdoğan ve ekonomi kurmayları tarafından masaya yatırılmıştı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam müjdesi vermişti.

Asgari ücret komisyonu çarşamba günü toplanacak

Gelen son dakika bilgisine göre; asgari ücret tespit komisyonu çarşamba saat 14.00'te toplanacak.

Görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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