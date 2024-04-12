0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
157
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Antalya'da teleferik düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Antalya'da teleferik düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Kamusaati
Kamusaati
12 Nisan 2024 Cuma 21:04

KABİNLERDEN BİRİ DÜŞTÜ

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

KABİNLERDE BULUNAN VATANDAŞLARI İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bıraktı.

"PATLAMA SESİ DUYDUK"

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor
TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor
0
ABD basını yazdı: İran 48 saat içinde İsrail'e saldırı düzenleyecek
ABD basını yazdı: İran 48 saat içinde İsrail'e saldırı düzenleyecek
0
Koltuğa oturur oturmaz 270 işçinin görevine son vermişti! Ceyhan Belediye Başkanı Aydar konuştu
Koltuğa oturur oturmaz 270 işçinin görevine son vermişti! Ceyhan Belediye Başkanı Aydar konuştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.