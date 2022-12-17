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Antalya'da aralıkta da plajlar doldu

Hava sıcaklığı 19 dereceleri gören Antalya’da yerli ve yabancı turistler sahile akın ederek sıcak havanın tadını çıkardılar.

Antalya'da aralıkta da plajlar doldu
Kamusaati
Kamusaati
17 Aralık 2022 Cumartesi 20:23

Türkiye'nin doğusunda karla mücadele başlarken Batı'da özellikle de Güney Batı'da yazdan kalma günler devam ediyor.

Hava sıcaklığının 19, deniz sıcaklığının 20 derece olduğu turizm kenti Antalya’da, Konyaaltı sahili doldu.

Bölgede bulunan otellerde tatil yapan turistler denize girip sahilde güneşlendi.

İHA'nın haberine göre Antalyalılar ise güneşli havada balık tutup yeşilliklerde bol vakit geçirdi. Sahilde baba ve oğul gelen bir turist aile ise kano yaptı.

"Cennet gibi bir memleket"

Denizin keyfini çıkaran Mustafa yılmaz ise “Harika, cennet gibi bir memleket burası, biraz serin ama yüzmeyi seviyorum” diye konuştu.

“Gelirken kışlıklarla geldik, burada ne giyeceğimizi şaşırdık”

Öte yandan, tatil yapmak için Kütahya’dan gelen İsa Ertaş ise ”Kütahya’dan geldim hava çok güzel, yazın bile bu havayı aynı bu şekilde yaşıyoruz. Gelirken kışlıklarla geldik, burada ne giyeceğimizi şaşırdık. Denize girenleri kıskandım, yüzme bilsem denize gireceğim.

Kütahya’da hava yağmurlu ve çok soğuktu gelirken kışlıklarla geldim, buraya gelince şaşırdım, yazlıklarımı kışlıklarımı giyelim? Antalya gezilip görülmeli ve imkan varsa kalınacak bir yer” diyerek sözlerine son verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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