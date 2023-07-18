Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Buna göre UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zam, toplu taşımayı kullanan vatandaşlara da yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine zam yaptı. Daha önce tam biletin fiyatı 9.5 TL idi. Buna göre UKOME'de alınan kararla bu rakam 15 TL'ye çıkarıldı. İndirim bilet ise 4 TL'den 7.5'TL'ye yükseldi. Ayrıca zammın kentte 3 gün içinde uygulanmaya başlayacağı öğrenildi. Ayrıntılar gelecek...

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