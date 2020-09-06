Ankara'da ekmeğezam geldi mi? Ankara'da ekmek kaç lira oldu? Başkent Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı. Yüzde 20'lik zam sonrası ekmeğin 1,50Tl'den satılacağı belirtildi.

Başkent Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Ocak ayında aldığı zam kararı valilik tarafından iptal edilmişti.

Ankara Valiliği'nin reddettiği zam kararı sonrası ekmek satışına 1.25 TL'den devam edilmişti.

MASRAF ORANINDA YÜZDE 60 ARTIŞ

Artan maliyetlerin yansıtılması şeklindeki açıklamada girdilerin artışının fazla olduğu ve masraf oranının da yüzde 60 arttığı belirtildi.

Vatandaşlar ise ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı pandemi süresince herkesin fedakarlık yapması gerektiğini düşünüyor ve hükümetin tüm ürünlerde olacak artışı özel bir yasa ile engellemesini istiyor

ANKARA'DA EKMEĞE YÜZDE 20 ZAM 2020

Ancak dün açıklanan karar ile Ankara'da daha önce 1.25 TL olarak satılan 200 gram ekmek, 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1.50 TL'den satılacak.

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