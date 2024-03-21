Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme nedeniyle Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle bugün saat 10.00'da başlayan oylama sonucunda yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya oldu.

3 ADAY YARIŞTI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için adaylığını; Anayasa Mahkemesi üyeleri Yusuf Şevki Hakyemez ve Yıldız Seferinoğlu ile Başkanvekili Kadir Özkaya açıklamıştı. 3 adayın yarıştığı seçimde 15 üyeden 9'unun oyunu alan Özkaya, AYM başkanlığına seçildi.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1963 yılında Tarsus'ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004'te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. Seçildiği başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4/4/2020 tarihinden itibaren yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.http://cfff