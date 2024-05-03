Amerika'da Parkta battaniye altında ilişkiye girdiler

Amerika'da bir parkta kayda geçen görüntüler izleyenlere "Bu kadarı da pes" dedirtti. Bir çiftin, insanlarla dolu olan parkta battaniyenin altında cinsel ilişkiye girdikleri görüldü. Çevrede bulunanlar, yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Amerika'nın New York kentindeki Battery Park'ta bir çift, kalabalığa ve etrafta oynayan çocuklara aldırış etmeden siyah bir battaniye altında cinsel ilişkiye girdi. O anları kayda alan bir kişi ise görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. 50 milyondan fazla izlenen o anlar tepkileri de beraberinde getirdi.

PARKIN ORTASINDA BATTANİYENİN ALTINDA CİNSEL İLİŞKİ

Video "New York City'deki Battery Park'ta güzel bir Pazar öğleden sonrasının tadını çıkarmaya çalışıyorum" başlığıyla sosyal medyaya yüklendi. Her yaştan insanın güneşli havanın tadını çıkardığı görülürken, çimlerin üzerinde uzanan ve üzerlerine battaniye örtmüş bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar hayrete düşürdü.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bir izleyici, "Bu kadar çok insanın önünde böyle bir şey yapmak beni şaşırttı," dedi. Bir diğeri ise, "Battaniyenin amacı neydi " diye sordu. Bir başkası ise, "Merak ediyorum, işleri bittiğinde kimse bir şey söyledi mi?" sözleriyle merakını dile