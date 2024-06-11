0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti
Admin
Admin
11 Haziran 2024 Salı 11:08

İstanbul'da siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek ambulansın gitmesine izin vermedi. Ambulans şoförü ise çaresiz kalarak hastayı göstermek zorunda kaldı.

İstanbul Kadıköy'de hasta nakli yapan ambulansın önünü kesen iki kişi hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü isehastayı göstermek zorunda kaldı. Trafik magandalarının o anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

AMBULANSTA HASTA OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler.

HASTAYI GÖRÜNCE İKNA OLUP UZAKLAŞTILAR

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

HASTAYI EN SONUNDA HASTANEYE KAVUŞTURDULAR

İki trafik magandasının kask takmaması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
0
Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya! Görevlilerden öğrenciye suçüstü
Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya! Görevlilerden öğrenciye suçüstü
0
Yeni doğan bebeğini öldürüp tren yoluna bırakan anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi
Yeni doğan bebeğini öldürüp tren yoluna bırakan anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.