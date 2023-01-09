Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 9 Ocak Pazartesi 2022

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9 Ocak Pazartesi 2023 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika 1 Gram Altın fiyatı, anlık olarak 1.120,85 TL 'ye karşılık gelmektedir.

fiyatı, anlık olarak 'ye karşılık gelmektedir. Gram Altın son 24 saat içerisinde %1,33 , son bir haftada %2,20 oranında değişmiştir.

son 24 saat içerisinde , son bir haftada oranında değişmiştir. Gram Altın , 06.01.2023 tarihinde 1.121,28 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

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son 24 saat içerisinde , son bir haftada oranında değişmiştir. Amerikan Doları (USD) , 05.01.2023 tarihinde 18,7635 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

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, 30.12.2022 tarihinde ile son bir ayın seviyesine ulaşmıştır. Euro (EUR), 10.12.2022 tarihinde 19,6351 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

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