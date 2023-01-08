Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 8 Ocak Pazar 2022

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den dükkan ve iş yeri kiralarıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. Palandöken, iş yeri kiralarının belli bir süre sınırlandırılmasını isteyerek, "Çağrımız, esnaf işletmeleri ve dükkanları için de yüzde 25 sınırlaması gibi bir uygulamanın getirilmesi." ifadelerini kullandı.