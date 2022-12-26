Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 27 Aralık Salı 2022

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27 Aralık Salı 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.078,82 ile başlayan Gram Altın, saat 17:13 itibarıyla %0,08 artışla 1.080,63'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.072,82, en yüksek 1.083,71 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.079,77 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 28.11.2022 tarihinde 1.041,89 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2022 tarihinde ise 1.090,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.080,63 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

1 Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 18,6741 TL 'ye karşılık gelmektedir.

fiyatı, anlık olarak 'ye karşılık gelmektedir. Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %-0,03 , son bir haftada %0,13 oranında değişmiştir.

son 24 saat içerisinde , son bir haftada oranında değişmiştir. Amerikan Doları (USD) , 24.12.2022 tarihinde 18,6796 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

, 24.12.2022 tarihinde ile son bir ayın seviyesine ulaşmıştır. Amerikan Doları (USD), 14.12.2022 tarihinde 18,6223 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

EURO KAÇ LİRA ?

1 Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 19,8655 TL 'ye karşılık gelmektedir.

fiyatı, anlık olarak 'ye karşılık gelmektedir. Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,14 , son bir haftada %0,42 oranında değişmiştir.

son 24 saat içerisinde , son bir haftada oranında değişmiştir. Euro (EUR) , 14.12.2022 tarihinde 19,9008 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

, 14.12.2022 tarihinde ile son bir ayın seviyesine ulaşmıştır. Euro (EUR), 29.11.2022 tarihinde 19,2460 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

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