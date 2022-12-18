Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 20 Aralık Salı 2022

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19 Aralık Pazartesi 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.065,08 ile başlayan Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,90 artışla 1.074,86'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.063,49, en yüksek 1.076,34 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.074,86 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 21.11.2022 tarihinde 1.040,74 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2022 tarihinde ise 1.085,40 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.074,86 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,6415 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,05 artışla 18,6520 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,6099, en yüksek 18,6741 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,6520 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19.11.2022 tarihinde 18,5265 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2022 tarihinde ise 18,7138 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,6520 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 19,8146 ile başlayan Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,29 azalışla 19,7654 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 19,7564, en yüksek 19,9123 seviyelerini gören Euro, günü 19,7654 seviyesinde kapattı. Euro, 22.11.2022 tarihinde 19,0421 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 20,0335 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 19,7654 TL'ye karşılık gelmektedir.

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