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Almanya'da asgari ücrete yüzde 22 zam yapıldı

Almanya'da hükümet, asgari ücreti yüzde 22'lik zamla 1700 eurodan 2 bin 100 euroya çıkardı.

Almanya'da asgari ücrete yüzde 22 zam yapıldı
Kamusaati
Kamusaati
04 Haziran 2022 Cumartesi 21:29

Küresel ölçüde etkili olan yüksek enflasyon ekonomide en önemli gündemlerden biri...

Koronavirüs pandemisi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte kendini derinden hissettiren ham maddeye erişim sıkıntısı ve tedarik zincirindeki kırılmalar ülke ekonomilerini sarsmaya devam ediyor.

Enflasyon artışına karşı asgari ücret artışı ile alım gücüne ilk destek Almanya'dan geldi.

Asgari ücret 1700 eurodan 2 bin 100 euroya çıktı

Aralık ayında iktidara gelen koalisyon hükümetinin hedefleri arasında da yer alan asgari ücrete yüzde 22 zam Federal Meclis'ten geçti.

Kabul edilen tasarıya göre asgari ücret saatlik 9,5 eurodan 12 euroya çıktı. Bu rakam aylıkta, 1700 eurodan 2 bin 100 euroya çıkmış oluyor.

"Hayatlarındaki en büyük ücret zammı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma Bakanı Hubertus Heil, asgari ücrete getirilen zammı "emeğe saygı" olarak nitelendirerek, düşük gelirliler için bu artırımın "hayatlarındaki en büyük ücret zammı" anlamına geldiğini söyledi.

Heil, mevcut fiyat artışları göz önünde bulundurulduğunda bunun hissedilir bir rahatlama anlamına geleceğini belirtti.

Heil, asgari ücret artırımından başta Almanya'nın doğusundaki çalışanlar ve kadınlar olmak üzere 6 milyon kişinin yararlanacağını söyledi.

Almanya'da asgari ücretin1 Temmuz'da saatlik 10,45 euroya çıkarılması bekleniyordu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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