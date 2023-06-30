YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0

Alışveriş fişlerindeki gizli detay! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!!!

Aldığımız her şeyin karşılığında satıcının verdiği fiş, çoğu zaman ceplerimizde sürünüp gidiyor. Aslında fişler, göründüğü kadar masum değil. İşte bir kağıt parçası sanılan alışveriş fişindeki tehlike!

Alışveriş fişlerindeki gizli detay! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!!!
Kamusaati
Kamusaati
30 Haziran 2023 Cuma 17:26

Alışveriş yaptıktan sonra slip, makbuz ve benzeri şekillerde müşteriye verilen fiş, büyük önem taşıyor.

Ne fişi olursa olsun, hak iddia edebilmek için uzun zaman saklanıyor.

Fişler, bir nevi tüketicilerin güvencesi gibi görülüyor.

Bir çoğumuzun "kağıt parçası" olarak düşündüğü fiş, aslında çok daha fazlası.

Kuşe kağıda mürekkeple basılan yazılar, tam bir mikrop yuvası.

Bisfenol-A adlı maddenin en yoğun olduğu şeylerden birisi alışveriş fişidir.

Hemen temizlenin

BPA (Bisfenol-A) adlı maddenin hormonları bozarak erkeklerde sperm üretimini ve testosteron hormonu salınımını azaltıp testis boyutlarını dahi küçültür.

Bisfenol-A maddesi kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor, yumurtalık boyutlarını küçültüyor, erken menopoza yol açıyor, embriyonun rahime tutunmasını güçleştiriyor.

Uzmanlar, fişlerle temas ettikten sonra elleri direkt dezenfekte etmeyi tavsiye ediyor.

Memur ve emekli maaşlarına düzenleme ne zaman meclise gelecek?
Memur ve emekli maaşlarına düzenleme ne zaman meclise gelecek?
0
İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
0
Bayram sonrası için bomba dolar iddiası!, Dolar BORCU OLANLAR DİKKAT
Bayram sonrası için bomba dolar iddiası!, Dolar BORCU OLANLAR DİKKAT
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.