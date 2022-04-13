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Ali Babacan, ODTÜ'ye alınmadı

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, ODTÜ'de planladığı söyleşi etkinliğini öğrencilerin protestosu üzerine iptal etti.

Ali Babacan, ODTÜ'ye alınmadı
Ömer
Ömer
13 Nisan 2022 Çarşamba 00:55

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mezun olduğu okul olan ODTÜ'ye bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmek istedi.

Burada üniversiteli öğrencilerle buluşmayı hedefleyen Ali Babacan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Öğrenciler protesto etti

Okul bahçesinde toplanan bir grup öğrenci, Babacan'a engel oldu. Öğrencilerin sözcüsü olan bir genç kız, konuşma yaparak Babacan'ı 'propaganda yapmakla' suçladı.

Okula almadılar

Daha sonra ise bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ'den defol' sloganları yükseldi. Babacan, tüm bu yaşananlar üzerine okula giremedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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