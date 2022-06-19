Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Akşener'in 'mülteci' çelişkisi: Oğlu Suriyelilere 'Türkiye'de iş kurma' dersleri verirken kendisi 'Göndereceğiz' vaadinde bulundu

Türkiye'deki mülteciler üzerinden siyaset devşiren ve her fırsatta, "Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğiz" vaadinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlunun, bir dernek bünyesinde, 'Suriyelilere, Türkiye'de kendi işlerini kurma' konusunda dersler verdiği ortaya çıktı.

Akşener'in 'mülteci' çelişkisi: Oğlu Suriyelilere 'Türkiye'de iş kurma' dersleri verirken kendisi 'Göndereceğiz' vaadinde bulundu
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 23:40

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de sığınmacı statüsünde bulunan Suriyelileri, iktidara gelmeleri durumunda ülkelerine geri gönderileceği vaadinde bulunmuş, "Ülkemizde bulunan 'Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Sığınmacıları', Suriye Devleti ile iş birliği içinde, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Bölge Ülkelerinin desteğini de alarak, hukuka ve insan haklarına uygun şekilde, gecikmeden, ülkelerine geri göndereceğiz." demişti.

AKŞENER'İN 'SURİYELİ' ÇELİŞKİSİ
Türkiye'deki mülteciler üzerinden siyaset devşiren ve her fırsatta, "Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğiz" diyen Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in Habitat Derneği bünyesinde, 'Suriyelilere, Türkiye'de kendi işlerini kurma' konusunda dersler verdiği ortaya çıktı.

KENDİ AĞZIYLA SÖYLEMİŞTİ: OĞLUM SURİYELİLERE START-UP ANLATTI
Akşener, 2 Temmuz 2021 tarihinde katıldığı, Habertürk canlı yayınında, oğlunun faaliyetlerine ilişkin şunları söylemişti:

"Mesela benim oğlum, Habitat (Derneği) bünyesinde, sosyal sorumluluk projesi olarak; Kayseri'de, Mersin'de ve İzmir'de Suriyeli gençlere start-up deniliyor ya 'girişimcilik' anlattı."

GEÇTİĞİMİZ AY 'DEVLETTEN YETKİ' İSTEMİŞTİ
Akşener, 11 Mayıs 2022 tarihinde yaptığı partisinin grup toplantısı konuşmasında ise, Suriyelilerin geri göndermek için devletten görev istemiş, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak beni devlet olarak görevlendir, ben gideyim Suriye’ye, Esed ve onun çevresiyle görüşeyim. Ülkemizde Suriye’den gelen göçmenleri Esed’le el sıkışıp ülkelerine gönderelim" demişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Husumetlilerine kadın elbisesi giydirip, mermi yutturan sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı
Husumetlilerine kadın elbisesi giydirip, mermi yutturan sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı
0
Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı
Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı
0
ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk tır şoförü görüntüledi: Adiler saldıracaklar herhalde
ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk tır şoförü görüntüledi: Adiler saldıracaklar herhalde
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.