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Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü

Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü

Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü
Admin
Admin
16 Nisan 2024 Salı 12:27

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulundukları evin 3'üncü kat balkonundan düşen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) öldü, arkadaşı kadın doktor T.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3'ÜNCÜ KAT BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3'üncü kat balkonundan düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KADIN DOKTORUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazikoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. T.B.'nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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