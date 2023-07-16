Akaryakıttan sonra doğal gaza da ÖTV zammı geldi! Tutar metreküp başına 0,0747 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde İsveç'in ittifaka üye olması için beklenen yeşil ışığı yakarken MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz?" dedi. Gelişmeler merakla takip edilirken bugün zirveden dönen Erdoğan, ilk iş olarak Külliye'de Bahçeli'yi kabul etti.