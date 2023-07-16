zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Akaryakıttan sonra doğal gaza da ÖTV zammı geldi! Tutar metreküp başına 0,0747 lira oldu

Akaryakıta yapılan ÖTV zammının ardından doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarı da artırıldı. Yeni kararla birlikte doğal gazın ÖTV tutarı standart metreküp başına 0,0747 lira olarak belirlendi.

Akaryakıttan sonra doğal gaza da ÖTV zammı geldi! Tutar metreküp başına 0,0747 lira oldu
Kamusaati
Kamusaati
16 Temmuz 2023 Pazar 15:06

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DOĞAL GAZDA ÖTVTUTARI 0,0747 LİRA

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

METREKÜP BAŞINA 0,0230 LİRAYDI

Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Akaryakıtta ÖTV tutarına 5 lira zam yapıldı
Akaryakıtta ÖTV tutarına 5 lira zam yapıldı
0
Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor
0
"İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz" demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan iner inmez Bahçeli ile görüştü
"İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz" demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan iner inmez Bahçeli ile görüştü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.