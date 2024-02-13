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Akaryakıtta Böylesi daha önce hiç yaşanmadı! Dev zam Geliyor!

Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.

Akaryakıtta Böylesi daha önce hiç yaşanmadı! Dev zam Geliyor!
Kamusaati
Kamusaati
13 Şubat 2024 Salı 18:43

Motorinin litre fiyatına 2,57 TL zam yapıldı. Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 44,29 TL oldu. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.

MAKAS 5 TL'Yİ GEÇTİ

Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Benzinin litre fiyatı 39,42 TL'de kaldı. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı. Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı.

SEÇİMDEN ÖNCE LİTRESİ 18 LİRAYDI

14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.

44 GÜNDE 7 LİRA 14 KURUŞ ZAM

1 Ocak 2024'ten bu yana motorin fiyatları 7,14 TL zamlanmış oldu. Motorine yapılan 2,55 liralık zammın ardından Türkiye'nin doğusunda litre fiyatı 46 TL seviyesine kadar yükseldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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Hakan - 26 dakika önce
Erdoğan'ın a* a* s*
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a.bil - 20 dakika önce
hükümet diyor avrupa bizi kıskanıyor avrupada maaş 3 bin euro mazot 1.5 euro devlet bize 2 bin euro versi mazotu 2 euro yapsın
madem avrupada mazot pahalı vatandaş artık arabaya binemez hale geldi
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