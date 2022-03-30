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Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez..

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştıran vatandaşlara son dakika haberi geldi. Geçen hafta 120 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatı 100 dolar seviyelerine kadar geriledi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle motorinin litre fiyatına 1,55 liralık indirim yapıldı. İndirim pompaya yansırken bir müjdeli haber geldi. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruş indirim bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez..
Ömer
Ömer
30 Mart 2022 Çarşamba 15:04

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerden olumlu haber akışının gelmesiyle piyasalarda dün sert düşüşler oldu. Brent petrol fiyatı dün 103 dolara kadar geriledi. Bu gelişme sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim olması yönünde beklenti oluşurken sevindirici haber geldi. Akaryakıt firmalarının internet sitelerinde motorin fiyatlarına büyük bir indirim yapıldığı görüldü. Buna göre bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından bir indirim daha geliyor. NTV'den alınan habere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruşluk indirim geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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