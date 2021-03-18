Akaryakıt şirketleri tavan fiyat kararını yargıya taşınıyor

Akaryakıt fiyatlarında gizli kâr artışı yapan firmalara karşı önlem alan EPDK'nın kararına sektör, karşı çıkarak bu kararı mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıta dün tavan fiyat getirdi.

Buna göre benzinde tavan fiyat Ankara’da 7.13 TL, İstanbul Anadolu Yakası’nda 7.08 TL, İstanbul Avrupa Yakası’nda 7.07 TL, İzmir’de 7.16 TL olarak belirlendi. Motorinde ise bu fiyatlar sırasıyla 6.49 TL, 6.44 TL, 6.43 TL ve 6.52 TL şeklinde uygulanacak.

AKARYAKIT ŞİRKETLERİ KARARA KARŞI ÇIKTI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarına tavan getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “EPDK kararıyla ilgili ilk işimiz mahkemeye gitmek olacak. Müdahale edilen rakam bayi kârı, zaten üst sınır vardı.” dedi.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri işveren Sendikası TABGİS de akaryakıtta tavan uygulamasına tepki gösterdi.

"ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

TABGİS’ten yapılan “Haksız ithamları reddeddiyoruz” başlıklı açıklamada, “EPDK tarafından akaryakıt sektöründe dördüncü kez alınan tavan fiyat kararını ve kararın kamuoyuna açıklanan gerekçelerini namuslu, dürüst ve yaptığı işe hiçbir leke bulaştırmamış bayilerin temsilcisi olarak büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz.” ifadesi yer aldı.

İLLERDE UYGULANACAK TAVAN FİYAT LİSTESİ

EPGİS illerde uygulanacak tavan fiyatları belirleri.

İşte uygulanacak fiyat listesi: