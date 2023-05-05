AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay gençlerle birlikte "Gesi Bağları" türküsünü söyledi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekili adayı oldukları İstanbul 3'üncü bölgede seçim çalışmalarını sürdürürken Silivri'de karşılaştı. Zengin ve Altay, ilçedeki gençlerle birlikte "Gesi Bağları" türküsünü söyledi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Milletvekili adayı oldukları İstanbul 3'üncü bölgede seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Silivri'de karşılaştı.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Zengin ve Altay, ilçede gençlerle Gesi Bağları türküsünü söyledi. Zengin, o anları sosyal medya hesabından "Ve bu karşılaşmaya şarkılarıyla eşlik eden Silivrili Gençlerden şahane 'Gesi Bağları' yorumu… Çok teşekkür ediyoruz… " notuyla paylaştı.

"GELİN HEP BİRLİKTE BENCE MİLLETİN SESİNİ DİNLEYELİM"

Özlem Zengin'in paylaşımını alıntılayan Engin Altay ise "Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim. Ne diyelim? Haydi Türkiye'm Haydi" mesajını paylaştı.

"MİLLETİMİZİN SESİNİ DİNLEDİĞİMİZ İÇİN 21 YILDIR İKTİDARIZ"

Özlem Zengin de Engin Altay'ın mesajına "Engin Bey… Biz zaten Milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve cankulağıyla dinlemeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.