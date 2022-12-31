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AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, belli zorunluluklar oluşursa seçim tarihinin öne alınabileceğini belirtti.

AK Parti'den seçim tarihi açıklaması
Kamusaati
Kamusaati
31 Aralık 2022 Cumartesi 19:11

Siyasette erken seçim tartışması sürerken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama geldi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Kurtulmuş, 2023 yılında yapılacak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim takvimini değerlendirdi.

Seçimlerin haziran ayında yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, "Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil” ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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