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AK Parti'den istifa etti Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu! Şanlıurfa'da neler oluyor?

Eski AK Parti MYK üyesi Kasım Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Gazeteci Cem Küçük ile birlikte hem Gülpınar'ın adaylığıyla ilgili hem de gündemdeki diğer konularla ilgili canlı yayında değerlendirmeler yaptı.

AK Parti'den istifa etti Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu! Şanlıurfa'da neler oluyor?
Kamusaati
Kamusaati
25 Ocak 2024 Perşembe 23:00

Türkiye hızla yerel seçimlere doğru giderken Yeniden Refah Partisi ile Cumhur ittifakı arasındaki gerilim gündemdeki yerini koruyor.

AK Parti'den aday gösterilmeyen Eski AK Parti MYK üyesi Kasım Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı ve Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Bu hamle sonrası Yeniden Refah Partisi ile Cumhur İttifakı arasındaki ilişki nasıl devam edecek merak konusu oldu.

AK PARTİ'NİN TEK ALTERNATİFİ OLAN YENİDEN REFAH PARTİSİ TÜRKİYE ÇAPINDA MÜTHİŞ BİR YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR. AK PARTİYE OY VERMEK İSTEMEYEN ÇOĞU VATANDAŞ YENİDEN REFAH PARTİSİNE YÖNELİYOR


Kaynak: Kamu Saati Özel
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