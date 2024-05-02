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AK Parti'de MYK'nın perde arkası: Değişim zamana yayılacak

AK Parti’de dün yapılan MYK toplantısında olağan kongre için çalışmaların başlatılması kararı çıktı. Ayrıca parti içerisinde yapılacak değişimlerde acele edilmemesinin üzerinde durulurken birçok büyükşehir teşkilatında yenilenmeye gidileceği öğrenildi.

AK Parti'de MYK'nın perde arkası: Değişim zamana yayılacak
Kamusaati
Kamusaati
02 Mayıs 2024 Perşembe 17:09

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı dün gerçekleştirildi.

31 Mart seçimlerinin ardından 3 saatten fazla süren toplantıda MYK’yı ikinci kez toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda da partinin değişimi ve dönüşümü açısından önemli değerlendirmeler yaptı.

Yerel seçim sonuçları ve yeni yol haritasının masaya yatırıldığı toplantıda; bazı MYK üyelerinin hemen değiştirilmesinin olumsuzluğa sebep verebileceği, bu yüzden değişim için kongre sürecinin beklenilmesi kararı alındığı öğrenildi.

Kongre süreci başlatılacak: Değişim için acele edilmeyecek

Bu doğrultuda kongre sürecinin başlatılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değişimin yöntemiyle ilgili çalışmaları konusunda da talimat verdi.

Kongre süreci için acele edilmemesi, değişimin sağlam ve emin adımlarla yapılması gerektiğini kaydeden Erdoğan’ın, değişim ile birlikte sadece kişilerin değil yönetim anlayışının da değişeceğini söylediği öğrenildi.

Başkanlar değişecek

İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehirde teşkilat yönetiminin değişeceği, ancak önceliğin En çok Oy kaybı yaşanan il olan Kayseri'den başlayacağı ve Hatay ve Gaziantep gibi belediye başkanı olunması ya da istifa ve diğer sebeplerden dolayı il başkanı koltuğu boşalan şehirlere verileceği öğrenildi.

Kongreden önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere oy kaybının yaşandığı bazı büyükşehirlerin il ve ilçe başkanlarının değiştirilebileceği kaydedilirken Erdoğan’ın, bazı illere takviyenin şart olduğunu söylediği de öğrenildi.

Oy kaybının nedenleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın aktardığına göre; Teşkilat İşleri Başkanlığı'nın 30 büyükşehir ve ilçelerindeki oy kaybına yönelik detaylı bir sunum yaptığı toplantıda, oy oranlarındaki düşüşün nedenleri rakamsal olarak değil siyasal olarak değerlendirildi.

MYK üyeleri, oy kaybının bölge bölge hangi siyasal sebeplerden kaynaklandığını istişare etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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