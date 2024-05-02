0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
159
Mal varlığı
Mal varlığı
0

AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan

AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan

AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
Admin
Admin
02 Mayıs 2024 Perşembe 13:20

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası AK Parti'de kabine değişikliği gündemde. Kulislerde 5 bakanın koltuğunun değişmeyeceği, geriye kalan 12 bakanın ise değişebileceği konuşuluyor.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde tarihinde ilk kez 2'nci parti konumuna gerileyen AK Parti'de karşı karşıya kalınan tablo tüm detayları değerlendirilmeye başlanmıştı. Bu kapsamda mevcut kabineden birçok ismin değiştirilmesi bekleniyor. Görev yapan toplam 17 bakandan 12'sinin koltuğunun sallandığı ancak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in koltuğunun sağlam olduğu iddia edildi.

ERDOĞAN, GELECEK RAPORU BEKLİYOR

Teşkilattan gelen rapor doğrultusunda 15-16 Mayıs tarihlerinde il başkanlarıyla bir araya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğini de öne çekmesi gündemde. Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından "Teyitli bilgidir" başlığıyla yaptığı paylaşımda 5 bakanın koltuğunun değişmeyeceğini ancak geriye kalan 12 bakanın değişebileceği yönünde bir iddia ortaya attı.

Yeri sağlam görülen 5 bakan şöyle

Sevinç, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki özellikle deprem bölgesindeki performansı ve Hatay'ı AKP'nin kazanmasındaki rolü nedeniyle Erdoğan'ın takdirini kazanmış durumda. Hatay AKP için oldukça büyük önem taşıyordu. Ve Özhaseki'nin bunun başarılmasında öne çıktığı konuşuluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Görev bilinci ve muhalif kesimden bile sempati toplaması nedeniyle Yerlikaya da Erdoğan tarafından takdir ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler zaten siyasi kimliği olmadığı için değişmesi beklenmiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hem Ortadoğu, hem de ABD bağlantıları ve Gazze olayındaki aktif mücadelesi nedeniyle Erdoğan'ın tuttuğu bir isim.

Ve tabi ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek."

Özgür Özel'den "Neden Taksim'e yürümedi" eleştirilerine yanıt: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
Özgür Özel'den "Neden Taksim'e yürümedi" eleştirilerine yanıt: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
0
Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
0
İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.