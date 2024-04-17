MKYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Partide değişim olacak mı?sorusuna yanıt verdi. Çelik, yapılacak değişimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarrufunda olduğunu söyledi.

Türkiye seçim sürecini tamamladı...

Seçimlerin ardından AK Parti MKYK'sı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplandı.

AK Parti'de MKYK toplandı

MKYK toplantısında 31 Mart yerel seçiminin sonuçları, İsrail ile İran arasındaki gerilim, İsrail saldırıları altındaki Gazze’deki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonları masaya yatırıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıkladı.

"Değişim olacaksa bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir"

Yerel seçimlerin ardından "Kabine'de AK Parti'de değişim olacak mı" sorusunu yanıtlayan Çelik, değişim sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğunu söyledi.

"Siyasal sonucu değerlendirme aşamasına geldik"

Ömer Çelik, değişim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yaptığımız çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Siyasal sonucu değerlendirme aşamasına geldik. MYK'da, Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur.

İsrail'in saldırgan tutumu

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımız iç ve dış politikaya yönelik değerlendirmeleri olmuştur. Netanyahu ve ekibinin bölgedeki tansiyonu yükseltmek üzere kasti, hesaplı, sistematik politika izlediğini ifade etmiştik. Netanyahu ve ekibi bölgesel savaş çıksın, bu savaşa ABD de dahil olsun diye riskli bir senaryonun peşinden koşmaktadır. Bu konuda ABD ve diğer ülkelerin sağduyulu olması gerekir. Filistinlilere dönük soykırım siyaseti 40 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu. Buradaki olumsuz koşullar dünyanın gözü önünde devam ediyor. İran'la aralarında çıkan tansiyonla birlikte bir kere daha Netanyahu hükümetini teşvik edecek şekilde tabloyla karşı karşıya kaldık. İsrail doğrudan İran'ın Şam Büyükelçiliği'ni vurdu. Bu saldırıda da İranlı görevliler hayatını kaybetti. Bir ülkenin diplomatik temsilciliğine başka bir ülke tarafından saldırıldığında bütün dünyanın ayağa kalkması tablosu ortaya çıkar. Fakat saldıran İsrail olunca bu konuya herkes ikiyüzlü bir şekilde suskun kaldı. İran'ın cevabi saldırısına dünyadan kınama geldi. ABD ambargo ve kısıtlama ortaya koyacağını söyledi. Peki İsrail'e dönük bu tepkiler gündeme gelmiyor. Müeyyideler adaletli ve eşit bir şekilde uygulanmıyor. Sorunun temeli, özü bundan ibarettir.

"Filistin meselesi bize sıradan bir dış politika konusu değildir"

Bütün bu gelişmelerin Filistin'deki esas meseleyi unutturmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Muhakkak ateşkes sağlanmalı ve iki devletli çözüme en güçlü şekilde gidilmelidir. Daha partimiz kurulmadan önce sayın Cumhurbaşkanımızla ABD'ye ziyaret yapmıştık. Ben o ziyarette yanındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman 'Hamas terör örgütü değil direniş örgütüdür' dedi. Hamas'la ilgili ortaya koyduğu prensiplerinden bir adım geri şaşmamıştır. Elimizden geleni tam kapasiteyle yapıyoruz. Bunu hem milli siyaset meselesi olarak görüyoruz. Filistin meselesi bize sıradan bir dış politika konusu değildir. Milli siyasetimizin bir parçasıdır.

"Umarım Yunanistan sağduyulu davranır"

Son zamanlarda Yunanistan'la aramızda normalleşme süreci yaşanıyordu. Bütün normalleşme çabaları güzel bir şekilde devam ederken bir sıkıntılı adım söz konusu. Yunanistan bir okyanuslar konferansı düzenliyor. Ege ve İon denizinde iki bölgeyi deniz parkı olarak ilan etmeye dönük yaklaşım sergiliyor. Bu normalleşme sürecini sabote eden, tek taraflı deniz parkı ilan etmesini tek taraflı ihlal olarak değerlendiriyoruz. Deniz parkı ilan etme yaklaşımlara Türkiye'nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini ifade ediyoruz. Umarız sağduyulu davranırlar. Bugün gelinen noktada kuşkusuz bölgenin daha fazla tansiyona, şiddete tahammülü yoktur. İsrail'e ne kadar dozda, ne şekilde misilleme yapacağı konusunda akıl verenler, bunlar gelişmiş demokrasi ve ekonomilerdir. İsrail'e bu saldırgan tutumundan vazgeçmesini ifade etmeleri gerekmektedir.

"AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz"

Ekonomik programımızı yürüten bakanımız Mehmet Bey'le ilgili birtakım spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır. AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyor, desteklediğimizi ifade ediyoruz.

"Filistin davası milli siyasetimizin parçasıdır"