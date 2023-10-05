Ailesinin yangında içeride unuttuğu 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

İstanbul'da Esenler'de bodrum katında çıkan bir yangında aile, çocuklarını alarak dışarı çıktı ancak 2 yaşındaki çocuğun içeride kaldığı sonradan ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, daireye girdiklerinde iki yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Esenler'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Yangın sırasında, çocukları alarak dışarı çıkan ailenin panik anında 2 yaşındaki kızlarını unuttukları öğrenildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DUMANI FARK EDİNCE ÇOCUKLARI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR

Yangın, 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Tuna Mahallesi 718. Sokakta 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Evde çıkan dumanı fark eden yabancı uyruklu oldukları öğrenilen aile çocuklarını alarak dışarı çıktı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İÇERİDE KALDIĞI SONRA ANLAŞILDI

Ancak iki yaşındaki çocuğun içeride kaldığı sonra anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girdiklerinde iki yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yabancı uyruklu aile ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.