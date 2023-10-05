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Ailesinin yangında içeride unuttuğu 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

İstanbul'da Esenler'de bodrum katında çıkan bir yangında aile, çocuklarını alarak dışarı çıktı ancak 2 yaşındaki çocuğun içeride kaldığı sonradan ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, daireye girdiklerinde iki yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Ailesinin yangında içeride unuttuğu 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kamusaati
Kamusaati
05 Ekim 2023 Perşembe 22:40

Esenler'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Yangın sırasında, çocukları alarak dışarı çıkan ailenin panik anında 2 yaşındaki kızlarını unuttukları öğrenildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangın, 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Tuna Mahallesi 718. Sokakta 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Evde çıkan dumanı fark eden yabancı uyruklu oldukları öğrenilen aile çocuklarını alarak dışarı çıktı.

Ancak iki yaşındaki çocuğun içeride kaldığı sonra anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girdiklerinde iki yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yabancı uyruklu aile ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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