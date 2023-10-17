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Aile içi kavga faciayla bitti! Kayseri!de Baba kızını öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı

Aile içi kavga faciayla bitti! Kayseri!de Baba kızını öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı

Aile içi kavga faciayla bitti! Kayseri!de Baba kızını öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı
Admin
Admin
17 Ekim 2023 Salı 14:58

Kayseri melikgazi lçesinde yaşanan aile içi kavgada baba, oğlu E.T'yi silahla vurarak ağır yaraladı. O sırada araya giren kızını da vurup öldüren adam, gözaltına alındı.

 aile içi kavgada baba, araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, bir oğlunu da yaraladı. Baba ve diğer 2 oğlu gözaltına alındı.

ARAYA GİRMEK İSTEYEN KIZINI DA VURDU

Aktepe köyünde yaşayan C.T. ile oğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba C.T. oğlu E.T'yi silahla vurarak yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kızı D.T'ye (20) de kurşun isabet etti.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.T. hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.T. Van'a sevk edildi. C.T. ile oğulları L.T. ve A.T. gözaltına alındı.

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