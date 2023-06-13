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Afgan erkekle nişanlanan Türk kızının sözleri büyük tepki çekti

Sosyal medyada Afgan erkekle nişanlandığını ifade eden bir Türk kızı yayınladığı videoda "Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir olamazsınız. Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip benim kocam" ifadelerine yer verdi. Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Türk erkeklerini aşağılayan genç kıza sert sözlerle yüklendi.

Afgan erkekle nişanlanan Türk kızının sözleri büyük tepki çekti
Kamusaati
Kamusaati
13 Haziran 2023 Salı 13:23

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir video gündem olmasın. Son olarak Afgan bir erkekle nişanlandığını belirten Türk kızı, çektiği video ile adından söz ettirdi. Bahsi geçen videoda Türk erkeklerini aşağılayan genç kızın, Afgan nişanlısını göklere çıkarması dikkat çekti.

"TIRNAĞINDAKİ KİR OLAMAZSINIZ"

Türk kızı yayınladığı videoda "Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir olamazsınız. Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip benim kocam" ifadelerine yer verdi. Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

TEPKİ ÇEKTİ

Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Türk erkeklerini aşağılayan genç kıza sert sözlerle yüklendi.

İşte o yorumlardan bazıları:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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