Adana ve Kahramanmaraş Okullar tatil mi? 22 Aralık Perşembe Kar Tatili Var mı?

MEB Valilik açıklamaları 22 Aralık yarın okullar tatil mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi? Adana'nın Tufanbeyli'nin tamamında, Feke'de tüm taşımalı eğitimde ve merkez dışındaki tüm okullarda; Saimbeyli'de ulaşım sorunu oluşturabilecek taşımalı eğitim güzergahları ile köylerde, Aladağ'da taşımalı eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık Salı günü başlayan ve il genelinde etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından eğitim öğretime tamamen veya kısmi olarak bir gün ara verilmesi kararı alındı.

Buna göre, Tufanbeyli'nin tamamında, Feke'de tüm taşımalı eğitimde ve merkez dışındaki tüm okullarda; Saimbeyli'de ulaşım sorunu oluşturabilecek taşımalı eğitim güzergahları ile köylerde, Aladağ'da taşımalı eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kısmi olarak eğitim öğretimin devam ettiği söz konusu ilçelerde gerekli tedbirler alındığı kaydedildi.

AFŞİN'DE KAR TATİLİ

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ilçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

KAR TATİLİ OLMASI BEKLENEN İLLER VE İLÇELER 22 Aralık Perşembe

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Son dakika kar tatili haberleri...

İncesu'da Okullar Tatil Edilecek mi? 22 Aralık Perşembe 2022

Meteoroloji yetkililerinin tahminleri doğrultusunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle henüz valilik veya kaymakamlık tarafından kar tatili haberi gelmedi. Yarın örgün eğitime devam edilecek...

Meteoroloji yetkilileri günler öncesinden Kayseri ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağını söylemişti. Özellikle İncesu İlçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçede etkili oldu. Kayseri'nin tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı yetkilileri, harekete geçirdi. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı belediyelerin karla mücadele ekiplerini de harekete geçirdi. Ekipler gece boyu yol açma ve tuzlama çalışmalarını devam ettirdi.

ÖTE YANDAN okula giden öğrenciler ve veliler TATİL haberini bekliyor..

"Tekrar söylemekte fayda var şuana kadar Kayseri valiliğinden ve ilçe kaymakamlıklarınin herhangi birinden okulların tatil edilmesi yönünde bir açıklama yapılmadı okullar normal sekide devam edecek yola çıkacak sürücülerin gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyoruz...